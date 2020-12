Samantha De Grenet a Stefania Orlando: “Ti uccido” (video)  

La querelle tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando non si placa. Le due inquiline del ‘Grande Fratello Vip 5’ hanno cercato un chiarimento, senza, però, riuscire a trovare un punto di convergenza.

Qualche ora più tardi, la De Grenet si è sfogata a lungo con Sonia Lorenzini:

Vorrei strigliare il tipo che ha avuto la genialata di far entrare Sonia, Samantha e Nardi. Ottima scelta! #GFVIP pic.twitter.com/bAUo6qjEkn — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) December 22, 2020

“Ma io ti uccido”

Si è appena assicurata la squalifica. Bel messaggio passi a tuo figlio eh Samantha? 🤡

Fatelo girare #gfvip #fuorisamantha pic.twitter.com/WAF2pj8QES — 👠55%👠 (@sarchi00) December 22, 2020

De Grenet: “Ti offendi per la psicopatica, per la pazza… ma tu sei fuori di testa, è più grave quello che hai fatto tu… te la prendi per l’immunità, mi mandi in nomination. Mi tiri fuori mio figlio in una discussione: ‘Dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio’. Io ti uccido, cacciatemi, ho detto che l’uccido. Non me ne frega un caxxo. […] Le avrei messo le mani al collo… non hai capito come sono io.. se una persona si permette di toccare mio figlio, mia mamma, mio padre in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. E’ da quando sono entrata mi vuole rompere i coxxioni”.

Poi, ha cercato di spiegare i motivi per cui ha etichettato la compagna come ‘psicopatica’:

De Grenet: “Io non mi sono permessa di dire nulla su di lei dal punto di vista personale, solo relativo al gioco”.

Come capitato, qualche giorno fa, con Filippo Nardi, anche, in questo caso, il popolo dei social chiede a gran voce la squalifica della conduttrice con l’hashtag #fuorisamantha finita subito in tendenza su Twitter.

Anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, ha commentato l’accaduto: