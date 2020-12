Tempo di vacanze per per Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria de Filippi va in vacanza per le prossime 2 settimane tornando a partire da giovedì 7 gennaio 2021 su Canale5. Per congedarsi, la puntata di oggi, 22 dicembre 2020, si è chiuso con una serie di auguri dati direttamente dai protagonisti. Coloro che, lungo questi anni, hanno portato le loro storie mettendosi in gioco per cercare la persona che potesse essere il compagno o la compagna della loro vita.

E allora, ecco comparire in ordine di apparizione Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo con i piccoli Brando e Zeno che salutano. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, insieme da quasi 2 anni: “Auguri di Buon Natale e di Buon Capodanno” dice l’ex tronista ed ex gieffino. Troviamo anche Sabrina Tacchi e Franco Garna che, pensate, sono insieme da poco più di 5 anni! Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, sposati dal 2015 e con due figli Niccolò e Leonardo. E ancora Alessandro Bizziato e Stefania Montù, coppia unita che da pochi mesi ha lasciato il programma.

Uomini e Donne, l’augurio dalle coppie storiche: anche Claudia e Lorenzo, Andrea dal Corso e Teresa Langella

Fra le coppie più amate troviamo anche Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi (trono classico). Roberto Gelli ed Elena Miniati che hanno consolidato il loro amore da anni proprio grazie a Uomini e Donne. Poi i più freschi, Davide Lorusso e Jessica Antonini insieme da poco più di due mesi ma uniti più che mai. Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Sara Shaimi e Sonny di Meo, Mauro Faettini e Lisa Palugan, Elga Enardu e Diego Daddi.

Non potevano mancare nemmeno Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Quest’anno trascorreranno il loro secondo Natale in compagnia della piccola Bianca, nata lo scorso ottobre 2019. Tutti in un unico filmato che si chiude con l’augurio di “Buone Feste” da parte di Uomini e Donne.