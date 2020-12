Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: “Sei uno di famiglia, ma sarai sempre quello che è scappato da me” (video)  

by @sebastianocascone

Ieri notte, dopo la ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi ha ricordato, con immensa gioia, l’amico Francesco Oppini:

tommaso: “sono impegnativo, francesco era entrato tutto moro è uscito che sembrava suo padre, non ha aspettato neanche due giorni ed è scappato” ⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/tNeIdoBcUW — 𝒜𝓃𝓃 (@loujshuvg) December 22, 2020

“Sono impegnativo, Francesco era entrato tutto moro è uscito che sembrava suo padre, non ha aspettato neanche due giorni per pensarci ed è scappato a gambe levate da me. Francy, io ti voglio bene a prescindere. Ora sei uno di famiglia. Sarai sempre quello che è scappato da me”.

Negli scorsi giorni, l’influencer ha dipinto una figura astratta che, in parte, ricorda anche il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini:

DENTRO LA CASA C'ERA TOMMASO

FUORI C'È GAIA FRANCESCO PERCULATO DAGLI ZORZI È UN MUST ⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/Cwr7hVnqhR — Noemi (@Alessan28746674) December 22, 2020

Anche ieri, la sorella Gaia, ha confessato di aver conosciuto Francesco e di aver fatto con lui il viaggio in treno per raggiungere lo studio del GF VIP. Gli ha regalato il libro di Tommy.

Intervenendo, ieri sera, al GF Vip Party, condotto, su Mediaset Play, da Awed, Gaia ha rivelato di essere sicura che l’amicizia tra il fratello e Francesco durerà anche fuori dal programma:

“Questo è un argomento molto controverso. Ci sono tante opinioni diverse. Tommaso, in questi giorni, ha dimostrato di tenere a Francesco, e che tuttora gli sta mancando. Io lo auguro ad entrambi. Francesco è stato super simpatico, carinissimo. Oggi ho incontrato Enock e Francesco. Per me, erano personaggi di un reality. Sono stati entrambi super carini”.