Grande Fratello Vip 5, urla contro Giulia Salemi “Sei una sfascia coppie”. La reazione di Pierpaolo Pretelli (video)  

Qualche ora fa, alcune urla hanno raggiunto gli inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. La destinataria del messaggio è Giulia Salemi che non ha mai nascosto di avere un feeling particolare con Pierpaolo Pretelli che, negli scorsi mesi, ha intrecciato un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e avuto un ripensamento nei confronti dell’ex fidanzata Ariadna Romero:

L’influencer, presente in giardino, si è immediatamente sfogata con Rosalinda Cannavò:

Salemi: “Siete fan di Pierpaolo, io sarei ben felice se Pierpaolo è felice, mi cerca, mi abbraccia e ci sono sempre. […] Due anni fa soffrivo, adesso ti giuro a sfregio farei il contrario, gli do un limone!”.

Anche l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ha reagito alle inaspettate grida arrivate all’indirizzo di Giulia Salemi del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Pretelli: “Scusa qui non c’è nessuna coppia e nessuna sfascia coppie”.

Giulia e Pierpaolo, poi, si sono confrontati su questo tema:

Pretelli: “Ti posso dire una cosa? Per me sarebbe più semplice evitare, anche il solo fatto di cercarti. Ma io perché devo evitare, di cosa? Se mi va di fare una cosa, io la faccio, non mi faccio condizionare (parlando della Gregoraci, ndb) “Mi ha detto che mi augura di tornare con la mamma di mio figlio, quindi non esiste nessuna coppia, ma di cosa stiamo parlando?! Anche Alfonso ha chiarito questa cosa visto che c’è un’amicizia speciale che ti lega a Pierpaolo vorresti dirgli qualcosa?”.

