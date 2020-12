Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: “Ora non gliene faccio passare una” (video)  

Ieri sera, nel corso della ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Dayane Mello ha nominato, per la terza volta consecutiva, Tommaso Zorzi. La modella brasiliana ha giustificato questa scelta perché, a suo dire, in tre mesi, non è riuscita ad instaurare un rapporto di confidenza (soprattutto per via dell’amicizia dell’influencer con Francesco Oppini).

L’ex protagonista di ‘Riccanza’, nel dopo puntata, si è sfogato a lungo con l’amica Stefania Orlando (Qui, il video):

“C’è vicendevole disinteresse. L’unica volta che mi ha sorriso è quando ti ho nominato, abbiamo fatto pace e mi ha nominato di nuovo. Ha tirato delle bordate qua dentro su Elisabetta, su Francesco, su di me… l’oscar del taglio e cuci. Dove si può insidiare si insidia. Poi però il lunedì e venerdì è Maria Goretti. Fa discorsi del c***o e poi si smentisce dopo tre minuti. Fino ad oggi non gli ho detto mai niente, mai una clip dove parlo male di Dayane… Ora non gliene faccio passare una”.

A Tommy non va giù il comportamento di Dayane:

Dayane dice che per la prima volta va una persona per lei nella casa e questo è il modo di comportarsi cdi Tommaso! CHE SCHIFO! SUPERFICIALITA' ED EGOCENTRISMO!🤮#gfvip pic.twitter.com/SCJgidei03 — Anya (@any1_anya) December 22, 2020

“Mi ha nominato per tre volte di fila. Mi dà fastidio sta cosa, perché io l’ho sempre lasciata fare. Ogni volta che qualcuno fa amicizia con me, le fai una clip su quella persona dicendo che diventa mia amica perché vuole qualcosa da me. Lei non ha mai ammesso l’opzione che una persona è mia amica perché gli sto simpatico, e io non le ho mai detto un c**zo, adesso gliele dico tutte”.

Tommaso, nel cuore della notte, ha cercato anche un confronto con Maria Teresa Ruta per sapere il suo punto di vista sulla spinosa questione:

E niente Tommaso stasera la sta facendo diventare una questione di stato questa storia di Dayane.

A me in tutto ciò mi fa ridere che Dayane dice che lui non vuole conoscerla e T dice che D non vuole conoscerlo.

Da notare Mtr come cerca sempre di buttare merda!

PARTE 1#gfvip pic.twitter.com/qQ5xpZMVKq — Anya (@any1_anya) December 22, 2020

“Ma poi sta cosa che fa con i nuovi arrivati è stupenda, lo fa ogni volta. Li risucchia. In questi rapporti però non tira mai dentro Rosalinda, lei si dovrebbe svegliare. Io le voglio bene e le ho detto che si deve svegliare, perché non è lucida. Non deve farsi influenzare da questo rapporto, a maggior ragione se è solo un’amica. Anche Rosalinda lo dice. Lei è così. Se tu vuoi arrivi a Dayane, ma lei non verrà mai da te. Quindi non mi nominare perché io non vengo da te, perché non sei una persona dalla quale si può venire”