Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni di Alfonso Signorini sul Capodanno: “Sarà un veglione”  

Alfonso Signorini, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come sarà la puntata speciale del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda il prossimo 31 dicembre:

“Sarà un veglione vero e proprio non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…”.

Come ogni festa che si rispetti, gli abiti avranno un ruolo centrale:

“Il look sarà molto importante, dobbiamo decidere se sceglieranno loro su tre proposte nostre o se deciderà un esperto, ma gli abiti saranno alla base del GF Fashion Week. Ci sarà una sfilata con i commenti di Zorzi. Io avrò uno smoking regolare, ma lo vorrei in un tessuto blu con un lieve sberluccichio”.

Il cenone, che molte famiglie non faranno per via delle restrizioni decise dal Governo, sarà in diretta:

“Sarà una sorta di gara culinaria. Ognuno preparerà un piatto. Non è escluso che uno chef dia il suo giudizio e magari una giuria in studio assaggi. Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante ci sarà tanta musica e allegria. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno. Ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come

Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi. L’unica cosa che ho preteso è che fosse in diretta: mi avrebbe depresso troppo fare finta che fosse mezzanotte. Il conto alla rovescia lo faccio volentieri, è un atto catartico. Con quello che ci stiamo lasciando alle spalle, avrei festeggiato lo stesso l’arrivo del 2021”.

Foto | Ufficio stampa