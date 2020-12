Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: “Psicopatica” (video)  

Oggi, martedì 22 dicembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è nata un’accesa discussione tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Motivo della contesa? Delle teglie utilizzate per due scopi completamente differenti ovvero pe cucinare succulenti manicaretti o per asciugare i piatti.

Scoppia la guerra di Babilonia SDG vs Stefania: "Lavi tu, faccio come dico io" #GFVIP ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/cUtPatxoJ4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

Orlando: “Le teglie servono per cucire non per scolare i piatti. Ogni volta, ti serve la teglia la devi svuotare, d’acqua. Questa non è solo casa tua. Abbiamo sempre fatto che scoliamo l’acqua qui sopra. Se entri in punta di piedi in una casa ti adatti anche a quello che c’è in una cosa”

De Grenet: “Lavi i piatti tu, lo fai come pare a te”.

La lite tra le due ‘nemiche’ è proseguita con toni assai accesi:

SDG : abbassa i toni che non sono sorda

Stefania: beh si vede che non ci senti proprio bene visto che continui a dire queste stronzate

SDG : che chic, aspetta che ti è caduta la corona

Stefania: E tu abbassa la cresta STEFANIA ORLANDO LADIES AND GENTLEMAN 💙🐍#gfvip pic.twitter.com/C94gFmgg0a — graceoutofthewoods (@GretaSmara) December 22, 2020

De Grenet: “Abbassa i toni che non sono sorda”

Orlando: “Beh si vede che non ci senti proprio bene visto che continui a dire queste stronzate”

De Grenet : “Che chic, aspetta che ti è caduta la corona”

Orlando: E tu abbassa la cresta”.

Dopo qualche minuto, in giardino, Samantha si è sfogata con Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello:

De Grenet: “Non mi va di essere presa per il culo. Se le sta giocando io non sto giocando. Se vuoi fare i giochetti del caxxo te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste non mi sta bene. Su cose che non ho fatto. Mi puoi fare la palla sulla teglia… ti serve la teglia? Si mettono a posto le cose, le asciughi, se, poi, sei così pulita, gli dai un’altra lavata… la teglia è pronta ma si può fare questa scena”.