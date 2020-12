Grande Fratello Vip 5: Samantha De Grenet arrabbiata con Cecilia Capriotti dopo la mancata immunità (video)  

by @sebastianocascone

Ieri sera, nel corso della ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Cecilia Capriotti ha, di fatto, regalato l’immunità alla coppia Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (quest’ultima sfilata dalle nomination per volere di Giacomo Urtis) penalizzando l’amica di sempre, Samantha De Grenet. La conduttrice, quindi, è finita al televoto per l’eliminazione assieme al chirurgo dei vip, a Maria Teresa Ruta e Sonia Lorenzini.

Samantha, sentendosi tradita da una delle persone che considera più vicine, si è sfogata dopo la diretta con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ per il trattamento ricevuto dalla Capriotti:

De Grenet: “Non hai 15 anni. Dovresti avere anche una dignità intellettuale. Mi dici che siamo amiche e mi hai tolto dall’immunità. Ora non mi guarda nemmeno. Ma te lo posso dire? Fa bene a non guardarmi”.

Cecilia, confidandosi con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, ha immediatamente espresso la propria tristezza per il mancato salvataggio:

Capriotti: “Mi sento in colpa per non aver salvato Samantha”

Zelletta: “Figurati quando dovrai nominarla”

O ancora:

Cecilia: “Io ho nominato Samantha perché non mi è stata vicino”

Stefania: “Amore hai fatto bene devi seguire il tuo cuore”.

Ed, infine:

Cecilia: “Mi sento in colpa per Samantha, beh però se Tommaso ha nominato Stefania che è la sua amica del cuore”

Zorzi: “Esatto tutto è lecito in amore”

Orlando: “Si ma la prossima volta te meno”

Samantha, convinta di essere la prossima eliminata dal ‘Grande Fratello Vip 5’, ha cercato di rassicurare la compagna:

Samantha dice che sarà eliminata. Guardate il linguaggio non verbale sulla faccia di Cecilia 😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/MbAqC863P9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

De Grenet: “A me va bene tutto, torno a casa da mio figlio e da mio marito e sono felice”.

Foto | Ufficio Stampa