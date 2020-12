Grande Fratello Vip 5: lite tra Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini per Mario Ermito? (video)  

Ieri sera, nel corso della ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Rosalinda Cannavò ha nominato la confidente Sonia Lorenzini. L’influencer, dopo la diretta, è andata su tutte le furie perché si è sentita, di fatto, tradita, da una persona a cui ha aperto il proprio cuore (Qui, il video).

Lorenzini: “Ieri ti ho dato un grande aiuto e oggi fai così, sei una grande furba. Ammettilo che lo fai solo per gelosia, perché sei gelosa della mia vicinanza con Dayane. Perché poi fare quelle domande su Mario? C’è qualcosa sotto?”

Cannavò: “Ma perché ora metti in mezzo la gelosia? Tu mi stai rinfacciando le cose, ho fatto un voto per esclusione. Non ho discusso con nessun altro, tu mi hai risposto in quel modo, ci sono rimasta male e ti ho nominata”.

In un secondo momento, è intervenuto anche Mario Ermito, new entry al ‘Grande Fratello Vip 5’, che, questa estate, avrebbe mandato dei messaggi su Instagram ad entrambi le concorrenti (Qui, il video):

Ermito: “Capisco perché è aggressiva, mi ha preso per un farfallone quando in realtà fra noi non c’è stato nulla. A me ha dato fastidio che Dayane abbia detto a Sonia che ci sentivamo, ho stima verso di te ma niente di più. Provo un affetto molto forte ma ho rispetto delle persone fidanzate. Ci siamo sentiti una settimana, ma poi basta, il mio era un affetto da amico. Sonia mi ha dato del meno simpatico perché le hanno messo la pulce nell’orecchio, Dayane anche mi ha fatto passar per quello che non sono”.