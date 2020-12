Andrea Zenga bacia Dayane Mello: “Non è il mio genere” (video)  

Ieri sera, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è svolta la prova dei baci sotto al vischio. Tra i tanti fuori programmi, c’è stato l’avvicinamento di labbra tra Andrea Zenga e Dayane Mello (Qui, il video). Dopo l’interesse per Francesco Oppini e Filippo Nardi, la modella brasiliana non ha mai nascosto di essere rimasta particolarmente affascinata dal neo concorrente. Confidandosi, stanotte, con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, il ragazzo ha chiuso definitivamente le porte alla compagna d’avventura per un possibile sviluppo sentimentale:

“È una bellissima donna, però non è il mio genere dal punto di vista caratteriale, non estetico. Ho 27 anni, so cosa voglio, Dayane è bellissima sicuramente ma come carattere non è affine al mio, la vedo una donna troppo matura forse. Non ci vedo proprio compatibili, è stato solo un gioco, non è che mi deve piacere per forza”.

A poche ora dallo ‘scherzo’, le ragazze hanno commentato, in giardino, le dichiarazioni del figlio di Walter Zenga e Roberta Termali:

Orlando: “A me piace molto, sa quello che vuole, anche con il lavoro. Ha già le idee molto chiare. Tutti noi abbiamo bisogno di stabilità e forse lui cerca proprio questo”

Capriotti: “Se fossi un uomo me la rischierei, Dayane ha un carattere forte ma è anche molto dolce, io me la giocherei”.