Al Grande Fratello Vip 5 tira una brutta aria. Non in senso spirituale, ma in un’accezione gastroenterologica. In particolare, Cecilia Capriotti accusa Carlotta Dell’Isola di rilasciare strani odori quando dorme.

Come riporta Novella2000, la Capriotti ha confessato il fatto a Tommaso Zorzi:

“Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!”

Zorzi a quel punto ha voluto vederci chiaro, con la Capriotti che è scesa in dettagli che vi risparmiamo, ma che potrete cogliere nel video. La fidanzata di Gianluca Mobilia sarebbe poi andata a raccontare l’episodio alla diretta interessata, sempre nello stile elegante che la contraddistingue. Carlotta tuttavia ha negato tutto, scatenando l’imbarazzo generale.

Cecilia Capriotti e le flautolenze notturne di Carlotta: “come entro nel letto, una vampata disaVmante. Ho detto ma è fuoriuscito qualcosa da te? Mi sono addormentata nella merda.”#GFVIP pic.twitter.com/919iirTtam — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 2, 2021

Cecilia Capriotti ha raccontato la vicenda anche imitando l’ex concorrente di Temptation Island, che probabilmente in quel momento ha fatto un qualcosa del tutto involontario e non si stava sentendo bene. Sul web tuttavia Carlotta Dell’Isola ha raccolto la solidarietà degli utenti di Twitter.

Sul social network del cinguettio infatti quasi nessuno ha preso bene lo sfogo di Cecilia Capriotti, trovandolo di cattivo gusto davanti a una persona che in quel frangente stava probabilmente accusando un problema di salute. Ma la maggior parte ha decisamente trovato fuori luogo parlarne in televisione, dal momento che la regia inquadra 24 ore su 24 i coinquilini, in onda di continuo sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.

In realtà la Capriotti nonostante i pochi giorni di permanenza nella casa sembra già essersi integrata. Ha stretto un buon legame con l’influencer Tommaso Zorzi, mentre avrebbe già dichiarato che l’attore Mario Ermito come persona non gli piace. D’altronde nessuno può andare d’accordo con tutti e i rapporti interpersonali buoni o cattivi sono alla base del funzionamento di ogni reality show.

Foto: account Instagram Cecilia Capriotti