Dopo la festa di Capodanno, andata in onda su Canale 5 ovviamente durante la notte di San Silvestro, questa sera, il Grande Fratello Vip tornerà in onda con la classica puntata del lunedì sera. Stando alle ultime novità pubblicate in anteprima da TvBlog, per le prossime tre settimane, il reality show condotto da Alfonso Signorini avrà un solo appuntamento settimanale mentre la finale di questa eterna edizione è prevista per la fine di febbraio, esattamente il 26.

Questa sera, nel parterre dello studio riservato agli ex concorrenti di quest’edizione, i telespettatori di Canale 5 non troveranno Elisabetta Gregoraci e la sua assenza un po’ si farà sentire.

Nonostante non si trovi più nella casa di Cinecittà, infatti, la conduttrice di Battiti Live è rimasta tra le protagoniste delle recenti dinamiche del GF Vip, considerata la liaison in corso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Come già anticipato, però, la Gregoraci non sarà presente in studio ed è stata lei stessa a comunicarlo ai suoi supporter attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram.

Elisabetta Gregoraci assente al GF Vip: il motivo

Elisabetta Gregoraci, dopo la puntata dello scorso 18 dicembre, è apparsa in una diretta Instagram insieme a Francesco Oppini ed Enock Barwuah. A chi le ha chiesto se stasera avrebbero ripetuto la diretta, la conduttrice ha risposto così (commento pubblicato da Novella 2000):

No, niente diretta. Domani ho 3 ore di fuso.

Con il seguente commento, pubblicato dal sito Biccy, la Gregoraci ha ulteriormente specificato che non sarà presente in studio:

No, non sarò in studio al GF Vip. […] Tranquilla non sarò al Grande Fratello Vip questa stasera.

Da questi commenti, e soprattutto da una foto condivisa sempre su Instagram, si è potuto evincere che Elisabetta Gregoraci, dopo la puntata di Capodanno, è volata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per trascorrere questi ultimi giorni di festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco.

Ecco spiegato, quindi, il motivo della sua assenza.

Rivedremo la Gregoraci in studio, nella puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì prossimo, 11 gennaio.