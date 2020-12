La notte si fa bollente nella casa del Grande Fratello Vip 5. A rendere l’atmosfera più calda, gli abbracci e le effusioni fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sempre più vicini, sempre più complici. I due ragazzi, che fanno ormai coppia fissa, si sono concessi un lungo bagno in piscina nella notte fra il 29 e il 30 dicembre 2020.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno dimostrando di avere trovato realmente una forte sintonia. Forse anche a causa della lunga permanenza nel gioco, iniziato per l’ex velino più di tre mesi fa, la complicità fra i due cresce giorno dopo giorno. Dopo che la storia con Elisabetta Gregoraci non ha preso il largo, pare che Pierpaolo Pretelli abbia ritrovato l’affetto tra le braccia dell’influencer di origini persiane, che teme però di vivere un’esperienza simile a quella avuta con Francesco Monte. Giulia Salemi, durante la prima partecipazione al reality, si era infatti distinta per la sua liaison con l’ex tronista.

Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Lasciati andare…”

“Io non voglio rivivere assolutamente ciò che ho già vissuto, anche se sono situazioni diverse, ma da una parte non riesco a frenarmi”, ha sottolineato Giulia Salemi tra una nuotata e un bacio a Pierpaolo Pretelli. Il bivio tra l’avventura con il coinquilino e un percorso in solitaria la logora, sebbene sia evidente quale strada fra le due voglia intraprendere. Le coccole, i baci scattati per “gioco”, gli sguardi intensi valgono più di mille parole, più di mille paranoie.

“Lasciati andare…” il consiglio di Pierpaolo Pretelli, che nelle scorse ore ha assicurato la ragazza di aver ritrovato la serenità persa per il confronto con Elisabetta Gregoraci. Molti sospettano che le dinamiche fra l’ex velino e Giulia Salemi non siano troppo diverse da quelle passate dai Gregorelli. Le effusioni in piscina dei Prelemi meritano il paragone con il bacio tra Pierpaolo ed Elisabetta?