Dopo la rivelazione che ha messo in dubbio la fedeltà di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, e dopo il crollo di quest’ultimo che non è rimasto soddisfatto del chiarimento avuto in puntata con la fidanzata, Dayane Mello, anche lei in crisi visto che ha addirittura minacciato di lasciare la casa, ha voluto parlare con l’ex tronista.

Dayane Mello, in breve, ha chiesto scusa ad Andrea per aver diffuso questa voce:

Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, io non ho pensato che ti avrei fatto un danno. So che avrei potuto dirlo prima. Io so che tu sei un bravo ragazzo e che ti meriti le cose più belle del mondo perché tu sei proprio una persona buona. Io ti ho visto stare male…

Andrea, dopo aver accettato di buon grado il confronto, ha subito accettato anche le scuse, bollando il gesto di Dayane come una leggerezza:

Le tue scuse, le ho già capite… Io stavo male per un’altra cosa. Tu hai fatto una leggerezza e il tuo stato d’animo di adesso mi ha fatto capire che ti sei pentita di averla fatta. Io accetto le tue scuse.

Dayane Mello, in lacrime, ha voluto mettere in chiaro il fatto di non aver agito in questo modo per fargli del male:

Io so di aver sbagliato. Dove ho sbagliato con Elisabetta, ho sbagliato anche con te. Te lo giuro e te lo assicuro, non l’ho fatto per fare un danno a te. Perché io ti ho visto molto triste…

Anche in questo caso, l’ex tronista ha creduto alla buona fede della modella brasiliana:

Io non penso che tu sia una persona cattiva che ha voglia di fare del male ad altre persone. Io penso che ogni tanto non pensi cinque secondi in più prima di parlare e le cose che ti vengono fuori, ti vengono spontanee, come se fossimo fuori di qui.

Dayane Mello, però, ha anche aggiunto che molte persone sarebbero “felici” di venire a conoscenza di una verità del genere. Andrea Zelletta, in questo caso, ha dichiarato che il GF non è il contesto adatto per far uscire queste voci:

Così è una doccia fredda. Sono situazioni pesanti che vanno risolte fuori. Soprattutto, non c’è una base concreta, c’è una base di chiacchiericcio e io, qui dentro, non posso scavare fino in fondo. Sono cose che sistemerò fuori, io credo alla mia donna al 100%. Io sapevo che lei era andata in vacanza, l’altra cosa non la sapevo, mi è arrivata ieri sera. Io tutelo la mia donna, aveva gli occhi sinceri, hai sbagliato, mi hai chiesto scusa, non ti condanno, devi essere serena. Andrò avanti, cercando di non pensarci. Tu vai a svuotare la valigia…

Il confronto è terminato con un abbraccio.

