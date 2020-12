Andrea Zelletta piange: “Non sapevo del chiacchiericcio su Natalia Paragoni” (video)  

Dopo un confronto serrato con i suoi compagni d’avventura, Andrea Zelletta ha avuto un momento di sconforto. Il concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’ scoppia a piangere di fronte a Samantha De Grenet, Mario Ermito ed Andrea Zenga perché nutre ancora dei dubbi sul chiarimento, di ieri sera, con la fidanzata Natalia Paragoni.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha confidato, nelle scorse ore, che non era a conoscenza del chiacchiericcio (lanciato da Dayane Mello e confermato da Giacomo Urtis) attorno alla vacanza della compagna a Capri.

#GFVIP

Andrea piange per il casino di ieri e si sfoga con Samantha parte 1 pic.twitter.com/LgLQaJka65 — Marty Tom Holland Stan (@martyisbackk) December 29, 2020

Zelletta: “Sto male. Mi sento di merda. Non ce la faccio più. Io non sapevo del chiacchiericcio. Stanno dicendo delle robe assurde. Io divento pazzo. Mi fido di lei al 99,9%. Perché si dicono queste cose?! Da una parte o dall’altra, non posso tollerare delle robe. Il fatto che si sia parlato, con facilità, di una roba così”.

Zelletta: “Di tuo marito ti fidi al 100%. Vivere questi chiacchiericci qua, sai cosa vuol dire?! Io dicevo che so che è andata in vacanza con dei conoscenti. Ero d’accordo? No. Non sono d’acciaio. Adesso vorrei sapere di più. Perché ci sono queste voci?!”

Gli altri inquilini l’hanno invitato a chiedere maggiori spiegazioni a Dayane. La De Grenet, per rincuorarlo, ha fatto riferimento ad alcuni pettegolezzi (risultati, poi, falsi) sulla sua vita privata compreso un flirt del passato con Gabriel Garko (“E’ un bravissimo ragazzo, è un mio amico, ma non c’è mai stato niente tra di noi”).

Al momento, Andrea si fida cecamente delle parole di Natalia che, come un uomo innamorato, ha difeso a spada tratta.