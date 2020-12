Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip 5?: “Sta facendo la valigia” (video)  

Oggi pomeriggio, martedì 29 dicembre 2020, Dayane Mello del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha minacciato l’intenzione di lasciare definitivamente la casa di Cinecittà. La regia, in verità, non ha inquadrato chiaramente questa azione. I commenti della stanza blu (in particolare Stefania Orlando), però, hanno chiarito meglio questa dinamica che non ha lasciato indifferente gli altri inquilini del loft.

Zorzi: “Una per tutelarlo non lo puoi dire qua dentro. Se versi il latte, fai pure la spocchiosa per dire che è colpa nostra anche no. Qui siamo alla frutta. Sta facendo la valigia. Questa mossa porta il mio nome”.

I motivi di questa profonda crisi della modella brasiliana sono da ricercare sicuramente nelle liti con Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi e nella bomba su Natalia Paragoni che ha gettato nello sconforto il povero Andrea Zelletta.

Stefania: “c’è dayane che sta facendo la valigia che vuole andare via” Croccantino: “Mh” NON GLIENE FREGA NIENTE AHAHAH #gfvip pic.twitter.com/nA6RZOgqv5 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 29, 2020

La gieffina, al momento, si è rifugiata in lavatrice in attesa di prendere una decisione definitiva sul proseguimento del gioco. Chissà che la produzione, nelle prossime ore, non riesca a convincere Dayane a restare in casa con un nuovo spirito…

Dayane Mello, chi è

Dayane Mello è nata il 27 febbraio 1989 a Joinville sotto il segno dei Pesci. Ha 31 anni.

Comincia la sua carriera in Brasile e grazie alla sua bellezza diventa ben presto una delle più famose modelle a livello mondiale.

Arriva in Italia nel 2014 e grazie alla partecipazione ad alcuni reality, si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Ha una figlia, Sofia, di 7 anni, nata dalla relazione con il modello e concorrente della terza edizione di GF Vip Stefano Sala.

Nel 2017 i due si sono lasciati e, attualmente, lei è single.