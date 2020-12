Francesco Oppini: “Tommaso Zorzi ha una grande sensibilità come mia madre” (video)  

Francesco Oppini, ospite, oggi, martedì 29 dicembre 2020, di ‘Casa Chi’, ha commentato alcuni avvenimenti e personaggi chiave dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’.

– Il chiarimento tra Andra Zelletta e Natalia Paragoni:

“Io ho parlato con Natalia. Era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. E’ stato un attacco ingiustificato, Andrea conosceva la situazione di cui parlavano Dayane ed Urtis. E’ il classico rapporto di coppia dove una sanno tutto dell’altro. Non ho visto finzione o menzogne da parte di entrambi. La ritengo una coppia splendida”.

– L’amicizia con Elisabetta Gregoraci:

“E’ una donna che sta stare al mondo, è molto educata, ha molto rispetto. I pregiudizi esistono. Lei è l’ex moglie di…, io il figlio di…, Enock il fratello di… Per noi è sempre più difficile toglierci queste cose di dosso. Ci vuole tempo. Lei ci ha messo molto poco a farmi capire che splendida persona è. Le voglio un mondo di bene. Tommaso ed Elisabetta sono le due più grandi rivelazioni di questo programma”.

L’affetto per Tommaso Zorzi

– Il legame speciale con Tommaso Zorzi:

“In Tommaso vedo molto dei lati di mia madre. Quando ho capito che lui aveva veramente una sindrome dell’abbandono, come la chiama lui, che non succede con tutti, che se una persona ti vuole bene ti vuole bene sul serio. Il fatto che ho messo in piedi rapporti veri con lui, Stefania, Andrea, Elisabetta sono cose che lasciano il segno”

(su Tommaso): “Con la testa molto pensante, non si ferma mai. Molto intelligente, ha una grande sensibilità come mia madre. E anche una persona molto difficile a tratti. Sono attirato da una personalità simile. Credo di poterla gestire. L’ho fatto star bene nei momenti in cui stava male come lui ha fatto con me. Mi ha fatto tirar fuori delle cose personali davanti ad un vasto pubblico. Tommaso riesce a dare moltissimo. Quando è in negativo, ti toglie energie esattamente come fa mia madre. Sono rapporti veri questi”.

– La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet:

“Mi piacciono tutte e due e anche come si è risolta la cosa ieri. Vuole dire che sono due persone intelligenti. Sono riuscite a trovare una quadra”.