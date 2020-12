Oggi, martedì 29 dicembre 2020, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la registrazione è iniziata con Gemma che ha dichiarato di non aver trascorso il Natale con Maurizio e di averlo sentito poco durante gli ultimi giorni. Tina Cipollari l’ha accusato di avere un’altra donna ma Maurizio ha rispedito le accuse al mittente. Riguardo il Capodanno, Gemma aspetta che sia Maurizio a prendere l’iniziativa visto quello che lei ha già fatto per lui, in passato.

Simone, invece, ha deciso di lasciare il programma poiché non si sente più a proprio agio in studio.

Riccardo e Roberta, invece, hanno deciso di riprendere la loro frequentazione. Riccardo ha anche deciso di non conoscere altre donne.

Armando, infine, ha litigato con Brunilde perché quest’ultima gli ha inviato un messaggio importante durante il giorno di Natale, messaggio al quale Armando non ha risposto in quanto la reputa non sincera.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Sophie è uscita in esterna con Giorgio, che ha organizzato un’uscita romantica per il suo compleanno, e con Matteo, con cui la tronista si è baciata più volte attraverso la mascherina. In studio, Matteo ha chiarito un dubbio di Sophie riguardo la sua ex che si sarebbe di nuovo fatta viva. Il corteggiatore ha smentito. Sophie, inoltre, ha eliminato Antonio.

Davide, invece, ha trascorso un’esterna romantica con Chiara: i due si sono scambiati parecchi baci, sempre con la mascherina. Beatrice si è mostrata ovviamente delusa perché Davide non ha chiesto di lei durante la settimana. Anche Chiara, però, si è arrabbiata perché, secondo lei, il tronista non avrebbe fatto altro che guardare Beatrice.

Gli ospiti speciali di questa registrazione di Uomini e Donne sono stati Jara e Nicola che hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio.