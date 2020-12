Nella registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta sabato 12 dicembre 2020, ne sono capitate di ogni.

Prima di passare all’aggiornamento più succoso, che non poteva non riguardare Gemma, cominciamo con il Trono Classico.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, infatti, Gianluca ha deciso di abbandonare il trono, senza procedere con la consueta scelta. Il tronista ha comunicato la propria decisione in lacrime, dichiarando di sentirsi poco adatto al contesto televisivo e rammaricandosi per il fatto di non essere riuscito a costruire nulla di importante con le sue corteggiatrici. Gianluca, quindi, ha salutato tutti e ha lasciato lo studio.

Anche per Sophie, è stata una registrazione difficile perché Matteo, dopo aver visto la loro nuova esterna con baci e abbracci, durante la quale il corteggiatore le ha anche presentato la mamma, in studio, ha dichiarato che, nel caso la tronista dovesse sceglierlo, lui risponderebbe di no. Sophie, sconvolta, ha accusato Matteo di averla presa in giro ma il corteggiatore ha dichiarato che i dubbi che nutre su di lei sono reali. Durante il confronto, sono volate anche parole grosse.

Uomini e Donne: Gemma e Maurizio hanno fatto l’amore

Passiamo, quindi, a Gemma che, al centro dello studio, ha dichiarato di aver fatto l’amore con Maurizio. Restiamo in trepidante attesa per la reazione di Tina Cipollari…

Anche Riccardo e Roberta hanno vissuto momenti di intimità ma, in studio, l’ex di Ida ha deciso di conoscere una nuova donna giunta in studio per lui. Roberta non l’ha presa bene e ha escluso nuovi ritorni di fiamma con Riccardo.

Tornando al Trono Classico, invece, Davide e Beatrice hanno realizzato un’esterna molto romantica. In studio, Chiara ha dichiarato che intende ancora combattere per riuscire a conquistare il tronista.

Terminiamo con Armando, invece, che ha litigato con Lucrezia perché, stando alle dichiarazioni di quest’ultima, le avrebbe nascosto la frequentazione con un’altra donna. Armando, inoltre, ha conosciuto due nuove donne, decidendo di conoscerne una.