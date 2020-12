Francesco Oppini è stato ospite della puntata di domenica 13 dicembre di Live Non è la d’Urso per affrontare le cinque temute sfere (e in una di queste c’era anche la madre, Alba Parietti).

Tra gli argomenti affrontati quello di “Francesco Oppini sessista” per le frasi pronunciate su Dayane Mello e Flavia Vento. Proprio la Vento, con Franceska Pepe, erano tra le sfere.

“Dopo certe frasi ostili che hai detto, delle scuse siano dovute… Mi riferisco alle cose dette su di me, che faccio le sfilate in autostrada”

Lui ha spiegato di non ricordarsi di aver detto quella frase “ma se l’avessi detta, ti chiedo scusa perché sono delle cose che non si devono dire”. Ma le scuse, per la Pepe, non sono sufficienti: “Ti consiglierei di pensare bene prima di dire certe cose”.

Pace fatta in maniera immediata tra Flavia Vento e Oppini, dopo le scuse ripetute da parte del ragazzo per la frase infelice pronunciata, “una battuta riuscita male”.

Si è poi parlato dell’amicizia e del rapporto con Tommaso Zorzi.

Platinette è rimasto sorpresa: “Francesco è uno degli eterosessuali rimasti tali, non so se abbia precedenti come oggetto del desiderio da parte di altri pretendenti ma la bontà di suggerire un’amicizia suggerisce che lei è una persona buona. Grazie per essere finalmente vero etero!”

“Sai cosa? Perché deve essere così strano questo concetto?” ha giustamente risposto Oppini.

“Mi è piaciuto il superamento dei generi. Lei è una persona e si relaziona con chiunque” ha concluso Platinette.

E viva il cielo, verrebbe da aggiungere. Non dovrebbe forse essere questa la normalità nel 2020?

Caterina Collovati ha commentato: “Sei stato molto bravo al Grande Fratello. Ho sentito sempre bei racconti su di te. Non hai avuto bisogno di strusciarti con la bella di turno per farti notare. Sta mamma, però, è un po’ colpa tua se non te la togli dai piedi…”

Alba è intervenuta: “Molte persone se la sono prese con Francesco e non con me. Sfogati, Caterina”

“Mia mamma è ingombrante ma quando non c’è diventa assordante la sua non presenza” replica Francesco, in maniera intelligente.