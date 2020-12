È entrato nella casa del Grande Fratello VIP solo lo scorso venerdì 11 dicembre, ma Filippo Nardi ne sta già combinando delle sue. Ricordiamo innanzitutto che il suo ingresso è stata man mano maturata grazie ad una scelta di Mediaset che ha deciso di prolungare la messa in onda di questa quinta edizione almeno di un paio di mesi.

L’8 febbraio è stata la data che inizialmente era stata messa come giorno della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini (come rivelato da TvBlog). Ora invece si sta delineando l’ipotesi secondo cui si potrebbe arrivare persino alla metà del mese di febbraio.

Di questa indiscrezione – anche questa pubblicata da tvblog e della quale si discute sul web e nei social – involontariamente (o forse no) si è parlato anche durante una chiacchierata. Filippo con Tommaso, Rosalinda, Maria Teresa e Samantha de Grenet sono vicino al giardino, Nardi pronuncia questa frase: “Quando tutto finirà a metà febbraio…” Zorzi lo interrompe precisando “L’otto! (febbraio, ndr)” a quel punto Filippo alza il sopracciglio generando la reazione di Tommaso:

No, guarda che str***…perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio? Filippo non puoi fare questi giochi.

Tommaso entra in panico intendendo da Filippo che il programma non finirà l’8 febbraio#gfvip pic.twitter.com/iZ25JGVHck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Filippo Nardi ride. Non aggiunge null’altro ma sibilla un timido “boh” lasciando intendere di non poter dire altro (Andrea Zelletta a causa di uno spoiler esterno finì in nomination diretta). Zorzi, ormai impressionato dall’azzardata ipotesi, rimane sbalordito e a bocca aperta guarda Maria Teresa Ruta che a sua volta non proferisce parola.

Proprio Tommaso non prese bene la notizia del prolungamento del reality show. Prolungamento che, come ben sappiamo, aveva persino portato alla divisione dal suo ‘amato’ amico Francesco Oppini. Dopo continue indecisioni e discussioni con gli inquilini, decise di lasciare la casa mettendo l’influencer in una forte crisi, poi risolta con un faccia a faccia in diretta qualche puntata fa.