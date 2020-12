La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre 2020 si è aperta con il confronto (l’ennesimo) e pace tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo lo scontro della settimana scorsa, è arrivato “finalmente il momento della verità” (anticipa Signorini, durante la diretta). Siamo certi che l’argomento non verrà ripreso nelle prossime puntate?

Anche gli inquilini, in casa, hanno visto una sorta di nuova libertà del ragazzo dopo l’uscita della Gregoraci. Dopo una clip riassuntiva, Pierpaolo ha commentato:

“Ha ripreso quello che mi aveva già detto, che sono senza palle. Credo ci siano vari modi di dimostrarlo. Sono un papà, facevo due lavori prima di venire qua. Essere padri ti fa diventare uomo. Non so lei perché si ostini a darmi dell’uomo tra virgolette…”

Sul rapporto fuori dalla casa, lui conferma un’amicizia (“Le parole hanno un peso e sentirmi dire che non sono un uomo da parte di una donna che dovrebbe restarmi accanto…”) e ribadisce sempre una poca chiarezza da parte della donna.

Nella glass room, Elisabetta racconta di voler mantenere un bel rapporto soprattutto dopo il lungo percorso vissuto insieme nel programma:

“Non voglio condizionare il tuo percorso, le tue cose. Quando ci parliamo, visto che abbiamo condiviso cose belle, ci possiamo parlare con toni diversi. Non c’è bisogno di parlarci in una maniera che non ci si addice”