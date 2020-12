Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Pretelli? Non mi sento di andare oltre” (video)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, 30 novembre 2020, ha parlato del rapporto tra l’ex ‘amico speciale’ e Giulia Salemi. L’affiatamento tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e l’influencer ha infastidito, e non poco, l’ex signora Briatore (Qui, il video):

Gregoraci: “Io penso che a Pierpaolo piaccia Giulia un pochino. E che l’abbia fatto per farmi ingelosirmi. Ci siamo chiariti. C’è una bell’amicizia, non mi sento di andare oltre. Non gli metterò il bastone tra le ruote. Ma mi darà fastidio vederlo in casa”.

Il gieffino ha chiarito che le attenzioni della showgirl lo hanno lusingato nonostante sia stato friendzonato qualche giorno fa:

Pretelli: “Mi fa piacere, apprezzo. Con Giulia c’è una grande simpatia ed empatia con lei. E’ molto solare, ha portato tanta energia”.

Salemi: “Se nasce la coppia ben venga. Non volevo entrare nel loro menage. Sono la prima che li ha spinti”.

In studio, Antonella Elia ha espresso il proprio pensiero su questo vero e proprio triangolo:

Elia: “Ho fatto un’analisi approfondita… Pierpaolo, farfallone, esci dal gioco. Svolazza da fiore in fiore… Semplicemente giocando con il gatto ed il topo. Questi chiarimenti continui sono stucchevoli”.

Durante le nomination, invece, Selvaggia Roma ha nominato la Gregoraci perché non vuole che l’amico non soffra per amore. E si candida per curare le ferite del cuore. Accetterà le avances?