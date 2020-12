Cristiano Malgioglio, la gaffe su Stefania Orlando: “Hai fatto una canzone che si chiama La trxxa” (video)

by @sebastianocascone

Cristiano Malgioglio, new entry nel cast del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha portato una ventata di freschezza all’interno della casa. Il cantautore ha subito legato con Stefania Orlando (“Ci conosciamo da anni anche se non ci siamo frequentati tanto”).

Stefania che spiega la sua “a troia” a Malgy. Al min 0.50 Stefania che ripete a Tommaso quello che ha appena detto Malgy “hai scritto la Troia” perché penso che sarà una delle frasi che aggiungeranno alla loro lista ⚰️#GFVIP pic.twitter.com/PerLTWW7JN — @rc🐍Roberta🐍Casolino🐍 (@robertcasolino) December 1, 2020

Il neo gieffino ha fatto una gaffe su una canzone di Stefania Orlando che porta per titolo, ‘A troia’.

Cristiano Malgioglio: “Hai fatto una canzone che si chiama La troia?!!”

Orlando: “No, si intitola A Troia. E’ un complemento di stato in luogo come a Verona, a Roma, a Napoli. E’ un luogo, è una sorta di metafora della nostra società attuale, dove c’è assenza di valori, sono sovvertiti, l’amicizia con l’opportunismo, il sesso al posto dell’amore. Poi te la faccio sentire”.

Malgioglio: “E’ stupenda. L’ho sentita. E poi tu hai una voce straordinaria”

Orlando: “Scusami per la battuta che ho fatto. Credevo si chiamasse così Ma nel mio cellulare non c’era la A”

tu hai fatto una canzone che si chiama LA TROIA?#gfvip ⚰️⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/nt3rf0lYTg — sono una persona riflettente e con autoironismo (@maparliamodiTZ) December 1, 2020

Il paroliere, poi, le ha consigliato di seguire la strada della musica perché ha dei brani interessanti ed una bella voce che si presta bene a vari tipi di canzoni.

Si legge, nella box di accompagnamento al brano, postata su Youtube: “Attraverso una metafora Stefania Orlando immagina di entrare, in sella al suo cavallo, nella città di Troia, luogo di perdizione dove ci si può nutrire di ogni vizio. Descrive così un sistema attuale corrotto, la difficoltà per tutti di trovare un lavoro e la mancanza di meritocrazia, in un’eclissi totale di valori”.

Singolo registrato al “Mulino Recording” di Acquapendente. Sound engineer Francesco Luzzi. Testo e musica Stefania Orlando. Alla batteria Claudio del Signore, al basso Cesare Chiodo, arrangiamento, chitarre e programmazioni Simone Gianlorenzi.