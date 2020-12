Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, entrata venerdì scorso. E tra lei e Tommaso Zorzi gli esordi non sono stati dei migliori: hanno litigato e discusso al termine della diretta dell’11 febbraio scorso. “Non la conosco, non è una mia amica, l’ho vista due volte nella mia vita” sottolinea lui. Ma lei lo accusa di far finta di non conoscerlo.

Di fronte alla domande di Signorini su cosa sia successo tra loro, Zorzi racconta:

“Quello che mi urta è che lei sia entrata qua con un copione. Si è ripassata il nostro passato. Ho parlato di lei una volta sola, ironicamente, prendendola per i fondelli. Come faccio con altre persone. Se uno si offende, per me è terreno fertile. Se ti offendi stai al mio gioco e mi diverto”

Sonia ha ribattuto:

“Lui rimarca che me la sono presa ma non è andata così. In realtà ci siamo ignorati…”

Antonella Elia si è complimentata per il carattere:

“L’hai attaccata… in un video dicevi che lei non si era lavata i capelli per tre giorni, non è ironia, le hai dato della zozzona. E’ giusto fare ironia ma su una ragazza devi stare attenti…”

“Io ironizzo su chiunque” spiega lui. Per la Lorenzini, la sua è stata cattiveria gratuita.

“Lei è la mia nuova Franceska Pepe!” ha ironizzato lui, su un possibile chiarimento tra i due, ricordando quando, col tempo, tra i due era nata una sorta di strana simpatia e affetto. Poi ha aggiunto:

“Voglio chiedere scusa a Sonia se si è sentita offesa dalle mie parole. Dopo 90 giorni, avevo i nervi a corda di violino”.

Un modo per seppellire l’ascia di guerra dei giorni scorsi.

Chiarimento tra i due, una sorta di tregua natalizia (come sottolineato da Signorini) mentre tra i due è scattato anche un abbraccio finale di alleanza e pace.