Ariadna Romero è l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli e questa sera, al Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di una sorpresa per l’uomo con il quale ha avuto un figlio, Leonardo.

Il concorrente è uscito dalla porta rossa per la sorpresa e si è trovato davanti la ragazza, senza poterla abbracciare per le distanze di sicurezza.

E’ lei a parlare per prima, a causa del freeze di rito:

“Leo ci sta guardando, l’ho sentito prima, è sveglio, ti sta guardando. Ti ho mandato una foto, dice che sei il suo supereroe. Stai facendo un percorso bellissimo. Vuole un criceto per Natale (ride). A scuola sono riuscita a trasferirlo, la maestra mi ha detto che è un bambino molto dolce…”

Pierpaolo si è commosso nel rivedere, nel led all’esterno, nuove foto del figlio.

“So che sei un ragazzo dolce, bravissimo, di cuore, pensa con la tua testa… Nella vita, quando hai dato ascolto ad altre persone sai come è andata. Pensa a te stesso…” gli raccomanda, dolcemente.

Poi è stato mostrato un video con il figlio Leo mentre prepara l’albero di Natale proprio insieme alla mamma Ariadna.

“Qui potevamo organizzare dei regali per Natale… avrete un mio regalo, un puzzle con una nostra foto, da comporre insieme a lui. Ti volevo ringraziare per tutto questo tempo da sola, so che è complicato..” ha dichiarato Pretelli.

Lei lo ha rassicurato: “Stai tranquillo, hai il nostro supporto e il nostro sostegno. Si ricorda sempre di te, tutti i giorni ti nomina…”

I due poi si sono salutati con affetto (e purtroppo sempre a distanza) e poco dopo il ragazzo ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip, in attesa di scoprire il verdetto del pubblico. Al momento della sorpresa, lui e maria Teresa Ruta erano ancora tra i nominata (salva Dayane Mello). Ma, in questo caso, il voto è in positivo per salvare…