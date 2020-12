Poco dopo la mezzanotte, durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre 2020, Alfonso Signorini ha parlato con Giulia Salemi per sottolineare come, tornata nel reality show, appaia diversa e quasi trattenuta rispetto alla precedente edizione.

La ragazza ammette di sentirsi bloccata, di essere anche in una fase di maturazione. E’ stata mostrata una clip nella quale si confida con Dayane Mello, parlando anche del suo rapporto recuperato col padre e della separazione dei suoi genitori.

E, davanti a lei, ecco apparire il padre per una sorpresa e un abbraccio (con plexiglass a dividerli), anticipati da un toccante discorso dell’uomo nei confronti della figlia:

Ho sentito che ti senti stupida, sbagliata… sono felice che ti sei aperta con Dayane perché come te è una ragazza sensibile. Tu non sei stata stupida, non hai nessuna colpa e nemmeno sei sbagliata. Mi si è ghiacciato il sangue vederti e sentirti così. Nessun figlio deve sentirsi così. Tutte le responsabilità sono dei tuoi genitori stupidi che ti hanno coinvolta. Io per primo. E sono qui davanti a tutti per chiederti scusa.