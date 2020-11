Giulia Salemi ha da poco iniziato la sua seconda esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. La modella e social influencer 27enne, infatti, prese parte alla terza edizione del reality show di Canale 5 durante la quale si innamorò di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e oggi cantante.

Durante la puntata del GF Vip andata in onda lunedì scorso, Alfonso Signorini ha stuzzicato Giulia Salemi riguardo un presunto feeling con Enock Barwuah. La Salemi gli ha prontamente replicato, mettendo in chiaro di non avere alcuna intenzione né di vivere una nuova storia d’amore all’interno della casa di Cinecittà, né di mettere gli occhi addosso ad un ragazzo già fidanzato.

Dopo la puntata, quindi, Giulia Salemi, conversando con altri coinquilini, ha ricordato la sua prima esperienza nel Grande Fratello Vip, parlando, ovviamente, anche di Francesco Monte.

In breve, la Salemi ha qualche rimpianto per non essersi goduta pienamente l’esperienza del GF, confessando di essersi concentrata unicamente sulla relazione con l’ex tronista e facendo uscire, quindi, solo i lati più deboli del proprio carattere (dichiarazioni prese dal sito Isa e Chia):

Non me la sono goduta, né qui dentro, né una volta fuori. Poi è stato bellissimo comunque, amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, avevo le farfalle allo stomaco. Ho avuto la fortuna di innamorarmi, la sfortuna è stata che mi sono concentrata solo su quella roba e ho perso tutto il resto. Piangevo ogni lunedì ed ero condizionata da ciò che dicevano in studio. Di conseguenza, l’ho iniziata in modo, poi, però, è uscita la Giulia in amore e la mia debolezza. Ho perso l’opportunità di vivermela in un altro modo. Non mi pento di niente e lo rifarei altre cento volte. Ho provato delle emozioni fortissime però da un lato mi è rimasto qualcosina qui. È vero che è un gioco sadico però, per me, è stato magico.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.