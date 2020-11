Momenti di puro terrore nella casa del Grande Fratello VIP. A preoccupare gli inquilini è un’incidente capitato a Massimiliano Morra nella giornata di ieri durante gli esercizi per la prova della settimana. Le telecamere accese 24 ore su 24 non avrebbero ripreso direttamente quanto accaduto, ma da ciò che si è potuto capire, Morra si sarebbe ferito al piede a causa di una scheggia di vetro sul pavimento e che lui non avrebbe visto.

Chi ha ripreso sui social gli attimi immediatamente successivi all’incidente ha inquadrato immediatamente il piede dell’attore che pare mostrare addirittura l’uscita dell’osso dal piede. Lo spavento ha generato delle reazioni piuttosto choccanti. Ad esempio, Andrea Zelletta impressionato dalla scena, urla e si mette le mani in faccia in segno di disperazione. Giulia Salemi preoccupata lo invita a non guardare: “Non guardare, c’è l’osso di fuori”.

Musino seduto in piazzetta Morra 24/7

Musino fa una mezza cosa: si sfracella il piede facendo uscire l’osso CHE MUSINO #GFVIP pic.twitter.com/xEadce6F9n — carmen BIRDWALK (@c_armeen) November 10, 2020

Fortunatamente si scopre che l’incidente non è grave nonostante sembra sia stato necessario addirittura l’intervento di un medico (ma anche questo non sarebbe stato ripreso dalle telecamere). Questo poiché la produzione del Grande Fratello VIP ha chiesto al resto degli inquilini di allontanarsi per qualche minuto dal soggiorno per andare in giardino e lasciare il tempo necessario per la medicazione in tutta sicurezza.

Nessun punto di sutura per Massimiliano che però dovrà portare una fasciatura al piede per qualche giorno e continue medicazioni al piede ferito. Morra è in nomination insieme a Stefania Orlando. E’ in corso un televoto che si concluderà nella puntata in prime time condotta da Alfonso Signorini in onda venerdì 13 novembre su Canale 5 .