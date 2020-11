Belen Rodriguez va a convivere con Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez fa sul serio, o almeno così sembra dai suoi account social. La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram un post con alcune fotografie e una didascalia sibillina: “Consigli per il lockdown, traslocare nella stessa casa“.

Una frase che fa intendere che per Belen Rodriguez siano in corso lavori di ristrutturazione nella casa di Milano. Ma non solo. Anche in base ad alcune stories pubblicate, appare più che lecito immaginare che con la conduttrice (al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara) di Tu sì que vales stia andando a convivere la sua nuova fiamma.

Ci riferiamo a Antonino Spinalbese, l’hair stylist che per amore di Belen ha abbondonato il suo lavoro e che nei brevi video postati da Belen è impegnato a pitturare casa. Insieme a lui il piccolo Santiago, il figlio dell’argentina nato sette anni fa dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez va a convivere ed è già polemica

La notizia (che ancora non è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati) della convivenza in vista, dopo pochi mesi di amore (la storia sarebbe iniziata durante l’estate) ha provocato, inevitabilmente, alcune reazioni da parte degli utenti che seguono Belen. In alcuni casi sono arrivate le congratulazioni e gli auguri per il futuro, in altri qualche critica, della serie “Ogni lockdown un uomo diverso, mi pare giusto“.

Il riferimento è agli amori passati di Belen Rodriguez, che ha avuto storie importanti con il calciatore Marco Borriello, il manager dei paparazzi Fabrizio Corona e il ballerino e conduttore Stefano De Martino, con il quale è convolata a nozze. Senza dimenticare il pilota di MotoGp Andrea Iannone, che in queste ore è alle prese con il dramma della squalifica a quattro anni per doping.

Al netto dei commenti, soltanto il tempo dirà se questa per il cuore di Belencita sarà la volta buona. Intanto, buona fortuna!