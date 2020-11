In puntata, durante il consueto appuntamento del lunedì sera su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e Dayane Mello hanno discusso in modo molto acceso. Per la cronaca, la modella brasiliana è stata messa sotto accusa per la sua amicizia, definita non sincera, con Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini, in merito, è stato molto diretto: “Tu passi da un letto a un altro, prima il mio, poi quello di Pierpaolo, poi Adua, ora Massimiliano…”.

Dayane Mello, dopo la puntata, ha optato per un gesto distensivo, scrivendo una lettera indirizzata ad Oppini. Quest’ultimo, dopo averla letta e apprezzato il gesto, si è confrontato con Dayane in un incontro che ha sancito la pace tra i due.

Tommaso Zorzi è rimasto deluso dal comportamento di Francesco Oppini e ne ha parlato apertamente con Stefania Orlando:

Con me, a mio avviso, c’è un’amicizia diversa rispetto a quella che ha con gli altri. Tra noi, c’è un’amicizia diversa, su un altro livello. Abbiamo una fiducia diversa, un’analisi diversa delle cose. Non mi dire che è un’amicizia uguale come tutte le altre perché, altrimenti, non ho capito un ca*zo io…

Secondo Stefania Orlando, Tommaso Zorzi pretende di avere quasi un legame esclusivo con gli amici e di voler essere, per forza, l’“amico speciale”, quando è normale, invece, che una persona possa instaurare più legami di amicizia contemporaneamente.

Sempre la Orlando, quindi, ha preso in mano la situazione, parlandone direttamente con Oppini:

Avresti dovuto coinvolgerlo. Lui ti ha dato la lettera di Dayane, sì, però l’hai messo di fronte al fatto compiuto. Per come è fatto Tommy, dovresti coinvolgerlo non solo per le cose negative ma anche per le cose positive. In questo, hai sbagliato. Non hai sbagliato a fare pace con Dayane ma a non coinvolgere Tommaso.

