Si scalda la temperatura nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo quasi due mesi di reclusione, i freni inibitori iniziano a sciogliersi. Niente capannine, come accadeva nelle prime edizioni del reality di Canale 5, ma piccanti effusioni alla luce del giorno. I due che si sono accesi con un bacio di fronte alle telecamere sono l’istrionico Tommaso Zorzi e la neo-arrivata Giulia Salemi. Gli influencer, già amici prima dell’inizio del programma, hanno pagato con l’incontro fra labbra le penitenza del gioco degli obblighi e delle verità.

Il castissimo bacio a stampo fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è durato trenta secondi e ha scatenato le risate di tutti gli inquilini della casa, rimasti senza dubbio sbigottiti. Tutti intorno hanno contato il tempo del bacio tra i due ragazzi, che nonostante le tensioni prima dell’ingresso, sembrano aver ritrovato la pace e la serenità. A commentare il gesto a sorpresa è stato Pierpaolo Pretelli, che ha urlato: “Dopo 58 giorni, Tommaso Zorzi ha finalmente dato il suo primo bacio”.

— GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 11, 2020

Ma cos’è successo fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Si parla di un dissapore di qualche mese fa, che gli autori del reality speravano potesse rappresentare la miccia di uno scontro nel gioco. Nel settimanale Chi, ecco spiegato il presunto motivo del litigio, legato a un messaggio di auguri mancato:

Tra i due c’era una vera amicizia, ma con qualche recente dissapore. Il loro rapporto infatti, recentemente si è raffreddato. In particolar modo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi.