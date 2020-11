Sono passati ormai due mesi dall’inizio dell’avventura di Grande Fratello VIP per Andrea Zelletta. Che piaccia o no, il giovane ex tronista di Uomini e Donne si è trovato un suo spazio nel reality show. In casa non si separa dagli amici Enock e Pierpaolo Pretelli, Andrea (nonostante un passo falso che gli è costata recentemente la nomination d’ufficio) sembra proseguire dritto per la sua strada.

Fuori dalle mura della casa c’è una persona ad attenderlo e quella persona è la sua fidanzata, Natalia Paragoni. Poche puntate fa – dopo insistenti rumors sui dubbi della tenuta del rapporto – la ragazza le ha riservato una sorpresa che ha senz’altro confermato il sentimento fra di loro. Natalia però inizia a sentire la mancanza di Andrea non riuscendo più a sopportare la sua mancanza.

In un messaggio pubblicato su Instagram, Natalia mostra una felpa del suo fidanzato annusandola. Si è aperta confessando

Mi manchi, mi manchi così tanto che in questo momento vorrei solo un tuo abbraccio per sentirmi al sicuro, protetta e felice. Tante volte penso ma non è andato in guerra perché piangi? Perché anche se sono passati due mesi o poco più, mi sembra un’infinità di tempo, non sentire il suo odore e non toccare la sua pelle mi rende così triste. Sarò patetica o una frignona ma io sono questo e l’amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente mio, eternamente tuo, eternamente nostro.

I messaggi di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

Lo scorso 29 ottobre Natalia ha mandato un segnale di vicinanza ad Andrea inviando un messaggio allegato ad uno striscione sull’aereo passato sopra la casa del Grande Fratello VIP: “Croccantino sei unico“. Al tenero messaggio ha partecipato anche la sorella di Andrea, Alessia.

Prima ancora, l’ex corteggiatrice si è fatta sentire per difendere il rapporto con Andrea dalle rivelazioni di Alice Fabbrica – che ha affermato di aver conosciuto il concorrente molto bene dei messaggi piuttosto importanti. Confermando piena fiducia ad Andrea, Natalia ha invitato la ragazza a dimostrare la veridicità di ciò che ha dichiarato.