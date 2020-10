by @sebastianocascone

Oggi, 29 ottobre 2020, un aereo, indirizzato ad Andrea Zelletta, ha sorvolato i cieli della casa del ‘Grande Fratello Vip’:

“Croccantino sei unico” è il messaggio recapitato in casa dalla fidanzata, Natalia Paragoni, e dalla sorella di lui, Alessia.

Qui, il link di Instagram

La compagna dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non sembra essere preoccupata per le rivelazioni di Alice Fabbrica di una possibile frequentazione prima dell’ingresso nel loft di Cinecittà.

Alessia, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha ringraziato tutti i fan per il supporto in queste settimane:

“Un ringraziamento speciale a voi che siete state speciali ed impeccabili. Siete tutte speciali ed inimitabili. Andrea non poteva avere di meglio”.

Anche Massimiliano Morra ha ricevuto un messaggio da parte dei fan: “Max si buono comme o cor’ Napule” (Qui, il video).

Morra: “Sono stato contentissimo” ricevendo l’abbraccio di tutti i compagni d’avventura, in particolare dell’amica Rosalinda Cannavò, con cui, per anni, ha diviso il set di molte fiction di successo di Canale 5. “Mi manca molto la mia Napoli” è stato il primo commento dell’attore, assai emozionato, alla vista del pensiero volante dei propri sostenitori.

Oggi, poi, sono arrivati degli striscioni dall’alto per la stanza blu formata da Guenda Goria, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, per la coppia Francesco Oppini – Zorzi e per gli amici Morra – Cannavò.