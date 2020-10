Poche ore fa, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, tra i più amati della casa del ‘Grande Fratello Vip’, hanno dato vita ad una finta lite.

Orlando: “Fan***o! Ma io non lo so. Dire stronzo, ma dire stronzo non è niente. Sei un testa di coso! Si vede proprio che non te ne frega un ca**o della gente a te. Pensi sempre a te, ai ca**i tuoi, sempre concentrato su di te e non te ne frega niente di me e degli altri. Uno str**zo. E no, adesso mi sono rotta. Tommy di qua, Tommy di là, ma è uno str***o, ok? Veramente, no veramente. Tommy questa veramente me la paghi. Una cosa così tu non la dovevi fare. Capisci? Perché tu pensi sempre ai c***i tuoi! Sempre”.

Stefania Orlando: “scena madre ciak 1!”#GFVIP pic.twitter.com/d1KWbMeDyq — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 28, 2020

“Dire stronzo non è niente, sei un testa di coso, non te ne frega un cazzo della gente a te, pensi sempre ai cazzi tuoi, sempre concentrato su di te.” La finta lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.#GFVIP pic.twitter.com/RXi6XGqvVJ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 29, 2020

La presentatrice ha fatto il giro di tutto il loft per farsi ascoltare da tutti gli altri compagni d’avventura. Tra queste, mamma Maria Teresa Ruta e figlia Guenda Goria, immerse nelle vasche da bagno, la cui reazione è stata davvero epica:

Video di Maria Teresa Ruta e Guenda che ascoltano Tommaso e Stefania litigare, confuse e spaesate.#GFVIP pic.twitter.com/FzoPj9UFU2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 29, 2020

Lo scherzo è proseguito con le urla della Orlando, desiderosa di attirare l’attenzione su di sé per ricevere un immediato riscontro dagli altri ragazzi con l’influencer nell’inedito ruolo di spalla:

Zorzi: “Hai ragione, non so cosa dire, non è che l’ho fatto apposta eh. Magari non è andata così. Non si è sentito, andiamo in confessionale a chiedere”

Orlando: “Ragione un cavolo! Lo so, non me lo devi dire così. Ma che confessionale…”.