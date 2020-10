Nelle scorse ore, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi sembra aver ritrovato la serenità di un tempo accanto all’amico Francesco Oppini che, domani, potrebbe uscire dal gioco se dovesse perdere il televoto contro Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

L’influencer, sussurrando all’orecchio del compagno d’avventura, gli ha fatto credere di essere coinvolto sentimentalmente. Lo scambio di battute non è passato inosservato. Il popolo del web ha registrato il momento cult facendo ripartire la ship.

Zorzi: “Comunque sono innamorato di te”

Oppini: “Si anch’io”

Oppini "Comunqueeee"

Tommaso sussurrando "Comunque sono innamorato di te"

Oppini "si anch'io" IO AMO VOI. Amo la vostra amicizia. Mi fate uscire pazza ma vi amo. Ciao.#gfvip pic.twitter.com/xQa7n7BPKF — ⎊ ⍟ Jessica (@downeyjessevans) October 29, 2020

Sarà una vera e propria dichiarazione d’amore o una burla tra camerati? Nelle scorse settimane, uno scherzo dell’ex protagonista di ‘Riccanza’ nei confronti del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini aveva urtato la sensibilità di Francesco provocando la temporanea rottura della loro amicizia. E se questa volta fosse vero?

L’intervento di Alba Parietti

Poche ore fa, la showgirl è intervenuta nuovamente social per esprimere la propria gioia per il legame ritrovato tra il figlio e Zorzi:

“Mi scrivono che @tommasozorzi e @francesco_oppini_82 si sono chiariti? Bene, quello che Francesco decide io lo accetto, esula però per me dal gioco @grandefratello_vip_2020. E’ sempre bello capirsi e darsi seconde possibilità.

Quello che penso io é che l’amicizia vera la vedremo nel tempo e fuori dai giochi. In bocca al lupo ad entrambi. A me piace vedere la serenità negli occhi di questi ragazzi. L’ira, la cattiveria, il pettegolezzo già sta devastando il mondo . Mi piaceva all’inizio vedere quanta energia ci fosse in quella casa e spero ritorni al di là di @francesco_oppini_82 perché di cose brutte ne viviamo giornalmente troppe tutti noi e abbiamo bisogno di allegria e positività”

