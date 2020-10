Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Anticipazioni puntata 29 ottobre 2020

Secondo quanto riporta il sito NewsUeD l’appuntamento di oggi si apre con Gemma che si trova al centro studio per parlare con Biagio. Racconta di un pranzo tra i due ma scopre, poi, che l’uomo ha visto anche Maria e Sabrina. Se con la seconda ha cenato (per poi tornare a Roma la mattina seguente alle 6?), con la prima rivela che il cavaliere l’avrebbe raggiunta in ospedale per la nascita della nipote. La dama non reagisce bene a questo scoperte e dalle anticipazioni sembra che decida di alzarsi e abbandonare lo studio per questa puntata. Poi, si passa al tronista Davide…

Uomini e Donne: Dove vederlo

La puntata di oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

La trasmissione è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, è presente una pagina ufficiale del programma.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Il dating show di Canale 5 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.