Grande Fratello Vip, retroscena sui nuovi ingressi

Retroscena non da poco a proposito dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, il reality più spiato d’Italia in onda su Canale 5 che proprio venerdì 30 settembre vedrà entrare in casa anche Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma (in realtà concorrente positiva al Covid – anche per questo il suo ingresso al momento è rimandato a data da destinarsi). Ed è proprio sul settimanale Chi, a proposito dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, che il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto svelare qualche interessante retroscena. Pare infatti che tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci non siano mai mancati gli ammiccamenti, ma non è tutto.

Come rivelato in esclusiva dal giornalista, saranno forse fuochi d’artificio anche tra Stefano Bettarini e Dayane Mello:

“I due hanno avuto un flirt ai tempi dell’Isola dei Famosi. Lui inviato, lei concorrente, ma prima eliminata. Il flirt era nato proprio fuori dalle telecamere prima che la Mello tornasse in Italia. Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata: peccato che, intanto, la Mello, in discoteca, al The Club, a Milano, amoreggiasse serenamente con un giocatore di basket anche se pubblicamente e sui social si dichiarava innamorata dell’ex uomo di Simona Ventura. Stefano, venuto a conoscenza del tradimento, ha messo alle strette Dayane e ha ottenuto in tutta risposta la verità”.

Su Elisabetta Gregoraci, invece, Parpiglia spiega:

“Chi li osservava davanti e dietro le telecamere (Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci, ndr) ancora oggi ricorda un’affinità di cuori esplosiva e facilmente leggibile da parte di entrambi nonostante fossero occupati con altre persone. Rumors mai confermati… ma nemmeno smentiti da entrambi”.

Ingresso attesissimo in Casa anche quello di Giulia Salemi, ex amica di Tommaso Zorzi con il quale avrebbe litigato poco tempo fa. Gabriele Parpiglia ci spiega anche questo:

“In particolar modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi”.

Ultima ma non per importanza Selvaggia Roma, che avrebbe avuto un flirt con Enock ma anche con Pierpaolo Petrelli: