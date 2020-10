Ufficializzata la separazione tra Adriana Volpe e il marito, nonostante le voci si rincorressero da tempo e più precisamente da quando la conduttrice aveva preso parte al reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip. E se ormai da mesi i fan e in particolar modo i followers su Instagram punzecchiavano la bella Adriana domandandole come mai lei non trascorresse ogni weekend in compagnia del marito, è stato stavolta Chi, all’interno delle sue Pillole di Gossip, a spiegare il misfatto. Adriana Volpe sarebbe ufficialmente tornata single, e quella che lei stessa definiva crisi passeggera scatenata da un reality quale il Grande Fratello, sarebbe a tutti gli effetti una vera e propria separazione.

“Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati e la conduttrice è tornata nuovamente single”.

Come proseguiranno ora le cose tra i due? L’assenza social di lui e la riservatezza di lei non avevano fatto trapelare poi molto fino ad oggi, ma al momento pare proprio che avessero ragione i fan: la storia d’amore tra i due è finita.