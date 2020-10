Uomini e Donne, rivolta in studio contro Aurora (video)

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre 2020, Aurora si siede al centro dello studio per incontrare Matteo, Giancarlo e Stefano. Sta uscendo tutti e tre gli uomini “Li trovo molto belli e affascinanti. Mi sono relazionato bene con tutti e tre” la dama spende belle parole, soprattutto per Giancarlo: “Mi sono aperta completamente con lui“. L’uomo chiamato in causa prende parola e dice che conoscendola ha reputato la dama una persona alla mano: “L’avete attaccata come se fosse un’altra persona“. Gianni Sperti, che da circa un anno si è apertamente schierato contro Aurora, interrompe le parole del cavaliere che continuava a lasciare complimenti: “Sono convinto che queste conoscenze finiranno tra una settimana“. Aurora si innervosisce e piange, l’opinionista crede che il suo comportamento sia solo un modo per fare la vittima.

Valentina Autiero dal parterre interviene e sottolinea a Stefano il fatto che, se con lui ci è uscita per 5 volte e non è scattato nulla, con Giancarlo sono bastate due uscite per cadere fra le sue braccia. Ad Aurora non piacciono le parole di Valentina e le dice “Taci“, la Autiero parte all’attacco: “All’età che hai tu hai 3 uomini davanti e stai uscendo con tutte e tre“. Aurora non ci sta e rivela che a lei ed altre donne sono impossibilitate a fare determinate cose mentre sono all’interno del programma, mentre Valentina posta delle foto con Germano sui social. Aggiunge che a suo parere i due siano già fidanzati.

Uomini e Donne, Valentina e Stefano stanno insieme?

Dato che Aurora ha tirato fuori questo particolare, l’attenzione si sposta dunque su Valentina e Germano. Si scopre che i due hanno trascorso un weekend a Napoli insieme, Maria de Filippi dunque domanda se è il caso che la coppia esca dal programma. Valentina dice: “Non mi sento fidanzata dopo un weekend insieme, ma posso tranquillamente continuare a conoscere Germano uscendo dal programma. Non è un problema per me” Sperti: “E’ inutile stare qui dentro se continua così. Le regole valgono per tutti“.

La Autiero torna ad attaccare Aurora: “Hai rovinato un bel momento, stai oltrepassando il limite. Sono una delle persone che si è comportata meglio in questo programma. Sei una persona cattiva” e non reggendo più dal nervoso, Valentina esce dallo studio. Anche Armando Incarnato non regge più il comportamento di Aurora e sbotta: “Perché non ti fai i ca**i tuoi al posto di guardare la vita degli altri?“. La situazione in studio è decisamente incandescente, il pubblico applaude e sembra schierarsi contro la dama.

Valentina rientra in studio per precisare che alla redazione ha rivelato di non voler rimanere ancora per tanto dato che ha trovato una persona che la fa star bene, Gianni Sperti la invita caldamente a risedersi in studio perché: “Merita che lei ci faccia vivere con emozione la sua storia. Rimettiti seduta!“. Si accende una vera rivolta contro Aurora quando Armando le urla di andare via dal programma. Mentre Valentina rientra dopo essersi calmata, Aurora esce e non fa ritorno per un bel po’ di tempo, fino a che rientra con le lacrime agli occhi e decide di continuare la conoscenza solo con Giancarlo e Stefano.