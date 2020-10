Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 28 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Le anticipazioni del 28 ottobre 2020

Secondo quanto riporta il sito NewsUeD l’appuntamento di oggi sarà caratterizzato da uno spazio dedicato a Sophie Codegoni. La tronista non sembra essere convinta delle conoscenze arrivate in studio per lei. Il percorso per riuscire a trovare la persona che potrebbe essere l’amore della sua vita è tutt’altro che semplice. Nonostante ciò, Sophie sta continuando a conoscere il corteggiatore Nino. Caratterialmente sembra aver trovato una buona compatibilità con la ragazza. La tronista, fra l’altro, è uscita con un altro dei suoi corteggiatori.

Valentina Autiero e Aurora Tropea saranno le protagoniste di un aspro scontro in studio. Aurora punta il dito contro Valentina perché, a suo dire, la dama pubblica le foto del tempo passato con Germano (il cavaliere con cui ha intrapreso una frequentazione) sui social. Valentina confessa che le cose non stanno andando come desiderava. In più non prenderà bene la critica a lei rivolta, così come Gianni Sperti e Armando Incarnato che attaccheranno Aurora.

Uomini e Donne: Dove vederlo

La puntata di oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

La trasmissione è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, è presente una pagina ufficiale del programma.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Il dating show di Canale 5 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.