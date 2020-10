“Franceska Pepe mi ha offerto 300 euro per stare zitto“. È un’accusa non da poco quella di Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip 5, pubblicata sul nuovo numero di Nuovo Tv, in edicola da oggi. Dopo aver fatto discutere per la sua (non) relazione con Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe torna sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Gianluigi Tumoletti, suo compagno storico, di cui avrebbe voluto comprare il silenzio.

“Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli”, ha rivelato al settimanale diretto di Riccardo Signoretti. Le dichiarazioni, tuttavia, fanno a pugni con le parole che l’uomo, manager attivo su Milano, aveva speso per l’ex ragazza in un’intervista a Novella 2000 di alcune settimane fa, tutt’altro che infamanti:

Eravamo persi l’uno dell’altra. Una storia da favola. oggi abbiamo ancora un bellissimo rapporto, pur non stando insieme.

Franceska Pepe e Gianluigi Tumoletti avranno modo di chiarirsi, magari anche di fronte alle telecamere dei programmi di Canale 5, dopo aver tenuto in piedi una relazione per circa quattro anni, dal 2013 al 2017? Quali segreti avrebbero cercato di comprare la ragazza per appena 300 euro? Domande per cui attualmente è difficile trovare risposte…