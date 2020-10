È scontro tra Franceska Pepe e Mila Suarez. Nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, l’ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 ha replicato alle accuse della modella marocchina, che negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé. Mila Suarez ha infatti rivelato che Franceska Pepe ha abitato con lei per un periodo di tempo, senza però mai pagare l’affitto:

Hai vissuto a casa mia senza contribuire a niente. Sei una povera d’animo, quando sono salita in macchina con te mi hai chiesto dieci euro per la benzina.

Franceska Pepe ha respinto ogni attacco di Mila Suarez, affermando di non aver nemmeno mai abitato insieme a Mila Suarez, che ha frequentato anni fa per poche settimane. Una conoscente, con cui però ha condiviso due viaggi, in compagnia dell’ex fidanzato. In una di queste trasferte, Mila Suarez e Franceska Pepe avrebbero lavorato ad una campagna di moda. La presunta taccagneria della giovane sarebbe confermata dalle parole di Mila, prontamente smentite da Franceska:

Eravamo a Montecarlo, all’hotel de Paris, abbiamo fatto lo shooting per il costume. E tu poi cosa hai fatto? Hai preso i miei soldi, è questa la cosa che mi ha dato fastidio. Non fare la furba.

È guerra a Live #noneladurso tra Mila Suarez e Franceska Pepe:

"Franceska hai preso i miei soldi dello shooting!" Voi a chi credete?

L’accusa del furto del cachet è stata subito rigettata da Franceska Pepe, che ha anche negato di aver mai scattato con l’ex compagna di Alex Belli. “Mila, ma che cosa prendi perché lo voglio sapere anche io. Per cinque minuti di visibilità sei costretta a raccontare queste cose”, ha sottolineato la modella, che poi ha concluso:

Non puoi trovarti un altro fidanzato famoso così almeno riesci a tornare qua un altro po’ di volte?

Mila Suarez, dalla sua, ha confessato di non disporre delle prove necessarie per sostenere le accuse. Allo stesso tempo, non è intenzionata a chiedere scusa alla ragazza. Come andrà a finire? Storia chiusa?