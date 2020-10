“Mi era stato garantito dal mio agente che, dopo che sono diverse volte che vengo qui, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio o al piattello“. La Marchesa Daniele del Secco d’Aragona, un diavolo per capello nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. Ospite della trasmissione, l’ex concorrente del Grande Fratello si è ribellata alla volontà del programma di indagare ancora sulle finanze della famiglia e sul suo titolo nobiliare. Di fronte alla sfuriata dell’opinionista, come ha reagito la padrona di casa Barbara d’Urso?

Secondo quanto affermato dalla marchesa, il suo agente Cellerino e un’autrice del programma avrebbero chiuso l’ospitata. Purché non si tornasse a discutere della sua storia privata. “Se i patti vengono disattesi, che mi farai vedere? […] Parliamo di me che faccio la giornalista da 30 anni con grande soddisfazione. Delle mie opere di carità, o che sono una brava mamma e una brava nonna”.

Sotto choc Barbara d’Urso. Ignara dei presunti accordi fra la sua ospite e la sua autrice, ha deciso di non dedicare tempo alla sua ospite. “Non sapevo che i giornalisti avessero degli agenti e mettessero dei paletti, che ci fossero dei patti”, ha evidenziato Barbara d’Urso, che ha tagliato il filmato dedicato alla sua ospite:

Siccome questa trasmissione, fino a prova contrario, la conduco e la scrivo anche io – sarà così per molti anni ancora -, decido che questa sera non parlerò di lei perché non conosco gli accordi. È la cosa migliore? Lo dico io, è casa mia e quello che si fa qui lo decido io.

