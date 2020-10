Uomini e donne, anticipazioni puntata 27 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Viene registrato a Roma presso gli studio Elios. Nel cast fisso anche Tina Cipollari, Gianni Sperti (che di recente ha parlato di coming out) e Tinì Cansino.

Le anticipazioni del 27 ottobre 2020

La puntata di oggi, martedì 27 ottobre 2020, vedrà tra i protagonisti il tronista Gianluca, che ha scelto di uscire (nei camerini) con Gabriella, nonostante lei avesse detto di ritenere lui un narcisista. I due si chiariscono e alla fine si scambiano anche un bacio sulle labbra.

Ci sarà spazio anche per il trono di Sophie. La giovanissima è uscita con Nino, mangiando con lui del sushi. In studio la tronista spenderà belle parole per il corteggiatore, mentre esprimerà il fastidio per il fatto che alcui suoi corteggiatori escano insieme e sembrino aver fatto comunella.

Uomini e Donne: Dove vederlo

La puntata di oggi andrà in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Gli altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

La trasmissione è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, è presente una pagina ufficiale del programma.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

Il dating show di Canale 5 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.