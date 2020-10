Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è consumata la resa dei conti tra Francesco Oppini ed Antonella Elia. Sette giorni fa, l’opinionista del reality di Canale 5 aveva etichettato il telecronista sportivo come ‘viscido’ per il comportamento, non proprio chiaro, in casa, tra i componenti della stanza arancione e l’amico del cuore, Tommaso Zorzi.

La versione del gieffino, a meno di 72 ore, non si è fatta attendere: “Non accetto che mi si dia del viscido. Le parole vanno dosate perché non è bello sentirsi attaccati da fuori, mentre qui cerchiamo di mantenere un equilibrio che non c’è” facendo riferimento allo scontro fisico con Aida Yespica ai tempi dell’Isola dei Famosi e alle continue liti verbali con Valeria Marini, lo scorso anno, proprio al GF Vip.

Durante l’acceso confronto, Oppini ha sospettato che, dietro i continui attacchi della Elia, si nascondessero, in realtà, vecchie ruggini con mamma Alba Parietti e papà Franco Oppini.

Durante la diretta, la showgirl, sul proprio account Instagram, ha avuto modo di replicare alla Elia che, in trasmissione, l’ha etichettata come ‘regina madre con le penne arruffate’.

https://www.instagram.com/p/CG0yzrjqoEg/

“Io e @francesco_oppini_82 …. Siiiiiiiii @francesco_oppini_82 sono la tua gallina madre😂😂😂😂😂 @_grandefratello_vip5 @grandefratellotv @alfosignorini @antonellaeliatv meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia un domani 😂😂😂🤗”

Francesco Oppini viscido al Grande Fratello Vip? La replica di papà Franco

“Non essere “social”, come sono io, non significa essere un “padre assente” e adesso voglio scrivere nella pagina di mia moglie Ada Alberti per rispondere a quanto, impropriamente, ha detto la #antonellaelia riguardo mio figlio @francesco_oppini_82″.

Impropriamente perché chiamarlo calcolatore, pianificatore ed aggiungere poi “furbo” è una contradiction in terminis, ovvero, una palese contraddizione di termini che contrastano tra di loro:

se è un calcolatore poco furbo vuol dire che non lo è, sennò avrebbe tramato “furbescamente” nell’ombra senza svelare i suoi piani”.

“Invece Francesco sta dimostrando di essere un uomo che diverte e si diverte, e che cerca di rapportarsi con gli altri inquilini in maniera spontanea e sincera”.

Per quanto riguarda “paraculo” e “viscido”, io credo che la Elia abbia talmente pochi argomenti per apparire in televisione che, scientemente, non possa dare altro che affermazioni scioccanti, fuori luogo ed offensive”.

“Non aggiungo altro per rispetto nei confronti di mio figlio che non ama le polemiche e per rispetto della signorilità con la quale Alfonso Signorini conduce il grande fratello vip 5”.