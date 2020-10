Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli ha commentato gli accadimenti che hanno coinvolto il fratello Enock Barwuah al centro delle polemiche per una reazione infelice nei confronti di Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, durante una cena, aveva manifestato di essere stata colpita (negativamente) nella propria sensibilità di donna per l’uscita fuori luogo del calciatore verso Dayane Mello… scatenando, poi, il putiferio in casa.

Durante l’ultimo appuntamento, con il reality di Canale 5, il giocatore ha avuto modo di consumare la propria ‘vendetta’ criticando aspramente il comportamento della Ruta che, in trasmissione, si è scagliata duramente contro l’ex marito, Amedeo Goria, padre dei suoi due figli:

#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah!

Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari .

Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH — Mario Balotelli (@FinallyMario) October 26, 2020

L’asso della nazionale italiana, poi, ha ribadito il grande affetto e stima nei confronti della modella brasiliana, che, a suo dire, non voleva offendere attraverso commenti maschilisti:

#gfvip Dayane io e mio fratello ti vogliamo bene davvero ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) October 26, 2020

La furia di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip

“Non permetto a chi non c’è mai stato di parlare di una condizione fisica o mentale. Abbiamo avuto una figlia fantastica e con i figli bisogna impegnarsi. Guenda non è bipolare. Non permetto ad una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una condizione fisica e o mentale. Non c’è mai stato, e non lo dico io ma lui, io lo ringrazio per avermi fatto fare ma lui si è deresponsabilizzato. Perché lui non ha fatto niente. Se ogni tanto fa dei capriccetti è perché vuole attenzioni da te, è perché da piccola non gliele hai date ed è giusto che le pretenda. Scusa Amedeo sei anche giornalista ma come cavolo ti viene in mente di scrivere queste cose? Abbiamo voluto una figlia fantastica dobbiamo anche amare il lato impegnativo, perché con i figli bisogna impegnarsi”.