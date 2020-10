Una dichiarazione di Gianni Sperti, che gli spettatori di Uomini e Donne hanno ascoltato durante la puntata andata in onda mercoledì 14 ottobre 2020 su Canale 5, è stata interpretata, soprattutto sui social, come un vero e proprio coming out.

L’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, sempre durante la puntata di mercoledì, ha nuovamente discusso con Aurora con cui, tanto per usare un eufemismo, c’è una forte antipatia reciproca.

Aurora, giunta al limite della sopportazione, ha lasciato lo studio, trattenendo a stento le lacrime.

Gianni Sperti, sempre in puntata, ha dichiarato che, in più di un’occasione, Aurora l’ha stuzzicato sul piano personale con provocazioni che l’ex ballerino non ha lasciato correre. Una di queste è stata la seguente: “Gianni ha il battito di cuore facile”.

L’opinionista, quindi, ha replicato così:

Quando mi toccano sul privato, non ragiono più e scatto di pancia. Aurora ha toccato delle corde che non doveva toccare. Si è permessa di dirmi “Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti” come se io fossi uno che ne passa… tanti, tanti, ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante che mi ha fatto, entrando sul privato.

Quel “tanti”, utilizzato da Gianni Sperti dopo una pausa, non è passato inosservato e in molti hanno pensato ad un coming out molto velato.

Sui social network, l’opinionista ha chiarito l’episodio, smentendo il coming out e condividendo un’opinione personale proprio per quanto riguarda quest’argomento: