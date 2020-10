Ottime notizie per la salute di Alessia Marcuzzi che, poco prima della messa in onda della puntata di martedì de Le Iene Show, aveva comunicato di essere risultata “leggermente positiva” ad un test rapido al quale aveva deciso di sottoporsi dopo aver scoperto la positività di un’amica di sua figlia Mia.

Per questo motivo, Alessia Marcuzzi è rimasta in quarantena in attesa dell’esito del tampone molecolare al quale si è sottoposta e non è apparsa in tv, al fianco di Nicola Savino, durante la puntata de Le Iene, come già anticipato, andata in onda martedì scorso su Italia 1.

Con un lungo post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Instagram, Alessia Marcuzzi ha dichiarato che il tampone ha dato esito negativo. La conduttrice, attualmente in onda anche con l’ottava edizione di Temptation Island, giunta alle battute finali, ha anche invitato tutti a rispettare le regole per contenere la diffusione del contagio: