Al Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello avrebbe sviluppato un interesse nei confronti di Francesco Oppini. Stiamo parlando del figlio di Alba Parietti, ma il diretto interessato non ricambia. Il motivo è presto detto: Oppini jr. è fidanzato da un paio di anni con Cristina Tomasini.

La ragazza di Francesco ha parlato della questione a Novella2000:

“Lui è un signore, hanno creato una bomba insidiosa, l’hanno messo in mezzo, e si è creata questa situazione che non era certo ad armi pari… Un uomo diverso avrebbe reagito in altro modo, perché hanno fatto leva sulla vanità maschile, e lei (Dayane, ndr) è una magnifica presenza. Ma è andata storta. Francesco è un uomo onesto”.

La Tomasini ha continuato:

“Non dubito del nostro amore. Certo è che, se alle spalle di Francesco qualcuno ordisce una trama e lui non la conosce, lui non si può difendere. Se non sa, ripeto, non è ad armi pari”.

La ragazza ha inoltre aggiunto di non essere mai stata un’assatanata delle nozze, anche se naturalmente alberga in lei il desiderio di sposarsi. In particolare, Francesco le avrebbe già detto che un giorno si sarebbero sposati e che vorrebbe da lei una bambina. Oppini è infatti molto legato al concetto di famiglia.

Definendosi spiazzata per la dinamica del gioco, la Tomasini vorrebbe evitare le luci dello spettacolo, a tal punto da aver escluso al momento un suo coinvolgimento all’interno del programma televisivo:

“Mi hanno pure chiamato dalla produzione, ma ripeto, Francesco è l’uomo con cui voglio creare una famiglia, non il concorrente di un reality. E sempre per riprendere Ulisse, non avrei pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli”.

Nei prossimi giorni sapremo come evolverà la questione con la sirena tentatrice che risponde al nome di Dayane Mello e sapremo se Cristina saprà ancora tenersi ai margini del reality show.

Foto: account Instagram Francesco Oppini